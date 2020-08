FORMATION PROFESSIONNELLE A MOSTAGANEM : Une commission pour le suivi de l'opération de la reprise

La direction de la formation de l'enseignement professionnel a indiqué que la rentrée professionnelle est fixée le 15 novembre 2020, prévoyant un effectif prévisionnel de 8516 stagiaires, ajoutant en ce sens que la reprise de l'activité pédagogique concernant les stagiaires et les apprentis, reconduits sera le 30 août 2020. En effet, le chargé de la formation a indiqué que tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés pour la réussite de la reprise. Il est à noter que l'effectif reconduit est de 6938 stagiaires dont les résidentiels sont au nombre de 2177 stagiaires, femme au foyer : 128, qualifiante initiale : 143, diplômante : 564, conventionnés : 48, milieu carcéral : 238 et apprentis : 3642. Pour une bonne reprise, une commission a été présidée par le directeur de la formation et de l'enseignement professionnel en présence des chefs de service, des cadre de la dite direction pour le suivi de l'opération de la reprise des cours. Une autre réunion a été organisée avec les directeurs des établissements pour élaborer un programme de nettoiement suivi par des actions de désinfection et de stérilisation des locaux pédagogiques notamment des divisions, des ateliers et des laboratoires. Notons que l’information est partagée par le biais des médias notamment, radio locale et réseaux sociaux pour informer les parents et les stagiaires pour la reprise des activités pédagogiques des reconduits. La wilaya compte en infrastructures pédagogiques : deux instituts spécialisés, 13 CFPA et une annexe, d'une capacité de 4725 postes pédagogiques. A cet égard, le secteur de la formation professionnelle et de l’apprentissage, veille sur le progrès des établissements de formation à travers la diversification des spécialités et l’explication des jeunes sur les potentialités que dispose le secteur. La direction de la formation de l’enseignement professionnel a consenti des efforts à travers les établissements à l’exposition d’un nombre important de formations dans diverses filières particulièrement dans le domaine agricole, touristique et industriel en fonction du plan de travail du gouvernement pour l’amélioration de l’économie nationale en particulier au niveau du marché local.