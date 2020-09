FORMATION PROFESSIONNELLE A MOSTAGANEM : Cap sur le secteur agricole

C’est de bonne guerre que le secteur de la formation professionnelle ait décidé de mettre le cap sur la formation agricole et c’est ce qui a été récemment fait l’objet d’orientations arrêtées, par le directeur de la formation professionnelle de la wilaya de Mostaganem, M. Abdelkader Touil, dans le programme annuel de la période 2020-2021, vient-on d’apprendre. Dans le cadre de la concrétisation de cette nouvelle orientation sectorielle vers l’agriculture, les cadres concernés de la direction de la Formation professionnelle on jeté leur dévolu d’abord sur le centre de formation professionnelle de Hassi-Mamèche dans la wilaya de Mostaganem, à l’issue d’une première sortie .Cependant, une rencontre a été organisée ,hier Mardi 15 Septembre 2020, au niveau du centre de formation de Sidi Lakhdar ,qui reste la principale plate-forme de la formation professionnelle de la zone Est de la wilaya de Mostaganem, communément appelée « Dahra ». Rappelons que ce Dahra est dominé essentiellement par le secteur de l’Agriculture puis par un secteur de la pêche insuffisamment développé et quelques activités touristiques estivales à caractère saisonnier. Cette rencontre en question a pu réunir ensemble, des fellahs de la région, la Banque de Développement Rural (BADR), traditionnel allié et accompagnateur du secteur agricole et les enseignants de cette filière. A cette occasion, les participants ont eu à voir une exposition de divers matériels et équipements spécialisés qui sont nécessaires à un projet de création d’une pépinière, sachant que celle-ci est fondamentale pour la production sur place de plants à mettre en terre soit pour des cultures maraichères soit pour diverses cultures arbustives fruitières ou forestières. Rappelons que le Secteur agricole, avec le secteur du tourisme reste le secteur primaire qui devrait se tailler la part du lion avec une attention particulière dans le domaine de la formation et de la vulgarisation agricole .En effet, les statistiques indiquent que les 45% de la population sont des ruraux et que Mostaganem est une wilaya qui détient un bon palmarès dans la production de Pomme de terre et dans la production d’agrumes. S’occuper du développement agricole c’est également l’absorption de la main d’œuvre disponible qui gonfle actuellement le taux de chômage de la wilaya alors que les potentialités agricoles existantes devraient au contraire être renforcées par l’emploi d’une main d’œuvre qualifiée pour relever le défi de la performance en matière de produits de qualité .En ce sens, le secteur de la Formation professionnelle, en collaboration avec la direction des services agricoles , et son service de vulgarisation œuvrent à redynamiser l’agriculture également dans le sens vertical du processus de ses activités .