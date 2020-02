FORMATION PROFESSIONNELLE A MOSTAGANEM : 81% des diplômés des CFPA intégrés dans le marché de l’emploi

Près de 81% des diplômés du secteur de la formation et de l’enseignement professionnel ont été intégrés dans différentes formules et dispositifs d’emploi entre la période de 2016 à 2019, dont un nombre global de 17083 diplômés sortants où 12307 ont bénéficié de postes d’emploi, selon le directeur de la formation professionnelle « M. Abdelkader Touil ». Le même responsable a révélé en marge du coup d’envoi de la rentrée de la formation professionnelle (session de février 2020), depuis le centre de formation et d'apprentissage à « Bel Ajine Ahmed » de Hassi Mameche, que le nombre d’apprentis issu des instituts et centres de formation professionnelle ayant bénéficié de postes de travail entre 2016 et 2019, a atteint plus de 12300 diplômés, sur un total de 17000 diplômés dans diverses spécialités. Il a déclaré qu'au cours de la même période, le nombre d’employés ayant bénéficié d'une formation professionnelle dans le cadre des cours du soir et la formation qualifiée a atteint plus de 1 970 travailleurs. Notons que 2 881 nouveaux inscrits ont rejoint les bancs de la formation dimanche dernier dont 1 514 pour formation en apprentissage, 599 en formation résidentielle et 294 en formation via des cours du soir. L’institut national spécialisé a ouvert de nouvelles spécialités dans cette session, à l’image de la maintenance des équipements médicaux, niveau technicien supérieur, maintenance de la conception du site Web et chimie industrielle, niveau 5. A cet égard, le secteur de la formation professionnelle et de l’apprentissage, veille sur le progrès des établissements de formation à travers la diversification des spécialités et l’explication des jeunes sur les potentialités dont dispose le secteur. La direction de la formation de l’enseignement professionnel a consenti des efforts à travers les établissements à l’exposition d’un nombre important de formations dans diverses filières particulièrement dans le domaine agricole, touristique et industriel en fonction du plan de travail du gouvernement pour l’amélioration de l’économie nationale en particulier au niveau du marché local.