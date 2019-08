FORMATION PARAMEDICALE : 138 postes pédagogiques à pourvoir

Les inscriptions se poursuivent à l’institut supérieur de la formation paramédicale au profit des nouveaux bacheliers titulaires du baccalauréat 2018 ou 2019, alors que les postes pédagogiques à pourvoir sont au nombre de 138 pour l’année pédagogique 2019-2020. La formation englobe des spécialités, dans la formation paramédicale traitement et soins médicaux, manipulateurs imagerie médicale, techniciens supérieurs de la santé et sages femmes….etc.). Ces spécialités sont dédiées pour les scientifiques. Quant aux littéraires, les sciences humaines et philosophie, les langues étrangères, gestion et économie peuvent s’inscrire dans la spécialité assistant social et médical. Les conditions d’inscriptions sont basées sur la moyenne obtenue au baccalauréat. Le dossier de l’inscription comporte : une demande manuscrite, une copie de l’attestation du baccalauréat avec le relevé de note, 2 certificats de santé générale, et phtisiologie. Notons que le domaine paramédical attire ces dernières années de nombreux nouveaux bacheliers dans les spécialités scientifiques, techniques, et même littéraires. Beaucoup de jeunes des deux sexes ont jeté leur dévolu sur ce créneau jugé intéressant. Cela est certainement dû aux avantages que présente cette formation, à savoir la durée jugée courte par rapport au cursus universitaire mais surtout la garantie de l’emploi.