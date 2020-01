FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL : L’inscription à la session de février 2020, le 5 janvier

Selon le communiqué de la Direction de la formation et de l’enseignement professionnel, de la wilaya de Mostaganem, une nouvelle session de formation est prévue pour l’année 2020 .A cet égard, elle fait savoir que les inscriptions des candidats sont ouvertes au niveau de tous les établissements de la formation et de l’enseignement professionnel de la wilaya de Mostaganem, et ce, à partir du dimanche 05 janvier 2020 au samedi 15 février, a-t-on appris récemment. La même source indique que les journées de sélection et d'orientation sont fixées pour les 16,17 et 18 janvier 2020 et que les résultats seront annoncés, le jeudi 20 février 2020, tandis que la rentrée officielle est prévue pour le Dimanche 23 février 2020. La Direction de la formation et de l’enseignement professionnel informe par ailleurs que l'âge requis pour le type de formation en résidence est de 16 ans ou plus et que l'âge requis pour l'apprentissage est compris entre 15 et 35 ans. Notons qu’il est attendu prochainement, l’ouverture de nouvelles spécialités se rapportant au tourisme, l’hôtellerie et à l’agriculture.