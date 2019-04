FORMATION DU NOUVEAU GOUVERNEMENT : Ali Benflis dénonce une ‘’provocation’’

Ali Benflis a réagi ce lundi à la formation du gouvernement Bedoui, qu’il a qualifié de « provocation ». « La formation du nouveau Gouvernement telle qu’elle a été annoncée n’exprime rien d’autre qu’une persistance dans la provocation et le défi. Elle ne procède d’aucune façon d’une volonté d’apaisement », déplore le président du parti Talaie El Houriyet dans un communiqué. Pour lui, « elle n’est pas à la hauteur de la gravité de la crise de régime actuelle et des exigences politiques, institutionnelles et constitutionnelles de l’impasse historique à laquelle l’Algérie est confrontée. » Ali Benflis estime aussi qu’au « peuple veut un changement de régime », le pouvoir lui « propose un faux changement de Gouvernement.» « C’est tout un système politique que le peuple pousse vers la sortie et c’est un jeu pathétique de chaises musicales qu’on lui offre en cultivant l’illusion qu’il suffira à briser son élan et à taire sa colère », dénonce-t-il.