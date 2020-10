FORMATION AUX METIERS DE L'EAU : Création de 20 nouvelles spécialités à partir de l'année prochaine

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki a mis l'accent à Alger sur l'importance de la formation dans l'amélioration du niveau des cadres du secteur en vue de garantir des services de qualité aux consommateurs, annonçant la création de 20 nouvelles spécialités de formation aux métiers de l'eau à partir de l'année prochaine. "La formation figure parmi les projets du secteur en vue de préserver la pérennité des ses institutions et valoriser la ressource humaine", a indiqué le ministre qui coprésidait avec la ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Hoyem Benfriha la cérémonie de lancement de la nouvelle année de formation au profit des cadres des ressources en eau organisée au Centre national de la formation aux métiers de l'eau relevant de l'Algérienne des eaux (ADE) à Alger. L'encadrement et la qualification adopté par le secteur vise à s'adapter aux nouveautés de ce domaine sur les plans technique et technologique, a-t-il expliqué relavant que les métiers de l'eau nécessitent une adaptation continue aux développements technologique et numérique. "Nous comptons créer près de 20 nouvelles spécialités dans les métiers de l'eau à partir de l'année prochaine", a-t-il révélé. Le premier groupe des cadres installés récemment au sein de l'ADE sera formé durant la nouvelle année de formation, a-t-il fait savoir. Les établissements de formation relavant du secteur des ressources en eau ont crée une plateforme d'échange entre les techniciens, les experts et les travailleurs du secteur à travers le pays, a ajouté le ministre. M.Berraki a évoqué l'importance accordée par le projet d'amendement de la constitution soumis à référendum prévu le 1er novembre à la préservation de l'eau pour les futures générations.