FORET DE SMARA (MOSTAGANEM) : 03 hectares de pin d’Alep ravagés par les flammes

Dans la soirée du Lundi 13 juillet 2020, les unités secondaires de la protection civile des daïras de Sidi Ali, et de Sidi Lakhdar, appuyées par une colonne mobile de lutte contre les incendies de forêts sont intervenues afin d'éteindre un incendie qui s’est déclaré au niveau de plusieurs zones de la forêt de Smara, relevant de la commune de Hadjadj. L’importance d’une intervention rapide et efficace dans des sites dispersés, en proie à des flammes, sur des essences forestières facilement inflammables, a nécessité un plan d’action raisonné et la mobilisation de pas moins de 07 camions « pompe-tonne » de différentes gabarits et volumes. Avec les conditions météorologiques plus ou moins favorables, le feu s’est rapidement répandu à travers plusieurs points sensibles et difficiles d’accès de ladite forêt de Smara, située en contrebas de l’agglomération de Hadjadj. Malgré les moyens humains et matériels recrutés pour éteindre et maîtriser les foyers d'incendie, a quand même entrainé la perte d'environ 03 hectares de pins d'Alep, de broussailles et divers arbustes. A noter que dans cette opération, il y a eu également l’intervention des moyens des communes en question ainsi que ceux relevant des services de la conservation des Forêts de la wilaya de Mostaganem dont la participation a été d’une importance capitale. Dans ce contexte, et vu les compétences de connaissance du milieu forestier, des dispositions sécuritaires ont été mises en place par ces services techniques à l’effet de pouvoir fournir de l'eau et contrôler les flammes du feu pour que d’éventuels départs de feux ne puissent pas se reproduire. D’autre part, un système de prévention sécuritaire été mis en place par les services des Forêts pour effectuer des surveillances nocturnes afin de s’assurer de la neutralisation des dernières braises.