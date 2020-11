FORET DE MADEGH (ORAN) : Une opération de reboisement vendredi prochain

Cette action s'inscrit selon la directrice de l'environnement d'Oran M. Daho Samira dans le programme de préservation de l'environnement et de l’entretien des sites et espaces verts. Cette campagne qui se veut une tradition sera aussi organisée vendredi prochain et portera sur le reboisement en plus des campagnes de nettoiement. Deux sites qui sont la forêt de Madegh qui a été ravagée par le feu ayant causé des dégâts importants, voire 660 arbres fruitiers détruits sur une superficie de 17 hectares, et la forêt de Canastel ont été retenus dans le programme. En plus des équipes du secteur urbain, des agents de la direction de la conservation des forêts d'Oran, des citoyens en compagnie du mouvement associatif mobilisé, explique notre interlocuteur. Cette initiative sera généralisée à d'autres forêts et espaces des quartiers d'Oran. La nouvelle politique adoptée est d'associer le citoyen dans la préservation de son environnement, pour l'encourager à prendre des initiatives et lutter ainsi contre toute forme d'incivisme. Avec le traitement de la forêt de Canastel, l'un des plus beaux sites du quartier, les initiateurs de cette action comptent relancer le tourisme local avec l'instauration d'un pôle de tourisme et de l'environnement. «Notre action sera continue et consistera à nous unir pour mieux agir afin de favoriser l'intérêt de tous», ajoute-t-il. D'importants moyens matériels ont été mobilisés pour piloter cette campagne où l'on prévoit la collecte de tonnes de débris et des détritus abandonnés. Notons que dans le cadre du programme national de reboisement lancé en 2005, la Conservation des forêts envisage la plantation d'arbres forestiers sur une superficie de 7.500 hectares à l'horizon 2021. Pas moins de 2.500 hectares ont été reboisés depuis le lancement de ce programme dans 13 communes de la wilaya d’Oran. Un plan spécial a été élaboré pour la sauvegarde de ces espaces et l'entretien de l'environnement. Cette mobilisation des citoyens, a affirmé un membre de la société civile, «s’inscrit dans le cadre d’une action de sensibilisation et de protection de la forêt de Madegh».