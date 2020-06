FORET D’AIN IBRAHIM (SIDI LAKHDAR) : Campagne de prévention contre les incendies de forêts

En application du programme d’action annuel en matière de prévention et de sensibilisation, une campagne de prévention, de lutte et de sensibilisation contre les incendies de forêts a été lancée par l’unité principale de la protection civile en coordination avec la conservation des forêts à partir de ce lundi 15 juin 2020. C’est en sens que les unités opérationnelles de la protection civile ont été instruites à l’effet de renforcer les actions de sensibilisation au profit des citoyens, touristes et randonneurs en particulier et dont certains d’entre eux peuvent provoquer des départs de feu notamment à partir de barbecues, de feux de camp, cigarettes jetées …etc. La 1ère destination de la caravane était la forêt de Ain Ibrahim dans la commune de Sidi Lakhdar où plusieurs explications et informations concernant les incendies de forêts ont été présentées aux jeunes de la région et aux familles qui étaient présents sur les lieux. Cette opération a été bien accueillie par tous les présents, lesquels ont exprimé l'importance de préserver la richesse forestière face aux risques d’incendies de forêts. L’objectif de cette campagne de sensibilisation est de donner aux citoyens les conseils nécessaires à suivre pour faire face aux risques d’incendies de forêts et de végétations, tant pour veiller à ne pas être la cause d’un départ de feu que pour s’en protéger. Notons que plusieurs manœuvres et exercices de simulations pratiques seront organisés sur les techniques et méthodes opérationnelles de lutte contre les incendies de forêts avec la participation des équipes spécialisées, a-t-on ajouté.