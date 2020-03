FORCES TERRESTRES : Le nouveau Commandant Ammar Atamnia installé

Après la cérémonie d'accueil, le général-major, chef d’état-major de l’ANP par intérim a observé un moment de recueillement à la mémoire du vaillant Chahid "Didouche Mourad", dont le nom est porté par le siège du Commandement des Forces Terrestres. Pour la circonstance, il a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative et récité la Fatiha à sa mémoire et à celle de nos valeureux Chouhada. Le général-major Saïd Chanegriha a, ensuite, passé en revue les carrés des cadres et personnels du Commandement des Forces Terrestres, alignés au niveau de la place d’armes, pour procéder ensuite à l’installation officielle du général-major Ammar Atamnia, nouveau Commandant des Forces Terrestres: "Au nom de Monsieur le président de la République, chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense nationale et conformément au Décret Présidentiel du 07 mars 2020, j’installe officiellement, le Général-Major Ammar Atamnia dans les fonctions de Commandant des Forces Terrestres", a-t-il indiqué. A cet effet, je vous ordonne d’exercer sous son autorité et d'exécuter ses ordres et ses instructions dans l'intérêt du service, conformément au règlement militaire et aux lois de la République en vigueur, et par fidélité aux sacrifices de nos vaillants Chouhada et aux valeurs de notre Glorieuse Révolution de Libération. Qu'Allah nous aide", a-t-il ajouté. Ensuite, le général-major, chef d’état-major de l’ANP par Intérim, a supervisé la cérémonie de passation de l'emblème national. Après la signature du procès-verbal de passation du pouvoir, le général-major Saïd Chanegriha a tenu une rencontre avec le Commandement, les cadres et les personnels du Commandement des Forces Terrestres, où il a prononcé, à l'occasion, une allocution d'orientation, qui a été diffusée via visioconférence à l’ensemble des Régions Militaires.