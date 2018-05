FORCES NAVALES : Vers l’achat de 4 navires de patrouille

Un accord entre l’Algérie et la Russie aurait été signé le 14 mai dernier pour l’acquisition de quatre navires de patrouille russes par les forces armées de la marine algérienne, a rapporté hier le mardi le site Shephard Media. Selon la même source, les quatre navires de type Project-22160 coûteront à l’Algérie un montant de 180 millions de dollars. Un premier navire sera livré d’ici l’automne prochain tandis que les trois autres seront livrés dans les prochaines années, précise la même source. Selon le porte-parole du ministre russe de la défense, cité par ledit média, le Project-22160 a déjà démontré ses capacités dans les eaux territoriales syriennes, où la Russie est engagée depuis quelques années suite au conflit armé que vit ce pays. À noter qu’en plus de ces quatre navires, l’Algérie a également acquis un sous-marin russe de type Kilo-636 et s’apprête à réceptionner un autre submersible du même type au cours des prochains mois.