FORCES NAVALES : La marine algérienne, une puissance en Méditerranée

Les forces navales de l'armée nationale populaire s'apprêtent à réceptionner leur 5ème sous-marin de classe kilo de fabrication russe. En effet, deux bâtiments de guerre de la marine nationale, à savoir, "Le remorqueur de haute mer El Moussanid 703 et le sous-marin Kilo N°022 (Akram Pacha) ont quitté la base du port de la ville d'Oran en direction de la Russie pour escorter le nouveau sous-marin. Ils ont débarqué le 12 avril dernier à Saint-Pétersbourg, selon le site d'information russe Spoutnik, citant à son tour le média électronique algérien spécialisé dans les questions de défense, Mena défense. La nouvelle acquisition de l'armée algérienne, Kilo 636, est presque achevée et devrait renforcer la flotte de la marine nationale cet été. Par la réception de ce sous-marin, la flotte sous-marine algérienne sera «l’une des plus puissantes de la Méditerranée», selon la même source. Le sous-marin de classe kilo, est baptisé, par les experts de l'OTAN, "trou noir" pour sa discrétion. Appartenant à la 3e génération de sous-marins, ledit submersible a un déplacement de 2.350 tonnes en surface et de 3.950 tonnes en plongée et une vitesse de 17 à 20 nœuds. Il a une autonomie de 45 jours et il peut être doté de quatre missiles Kalibr, de 18 torpilles de 533 mm (six tubes) et de 24 mines et plonger à 300 mètres de profondeur. Son équipage est constitué de 52 sous-mariniers. À l'heure actuelle, les sous-marins de classe Kilo sont en service dans la marine algérienne, vietnamienne, indienne, iranienne et chinoise.