FORCES NATIONALES DE LA REFORME : Le président Tebboune reçoit les initiateurs

Ce collectif, lancé le 11 août dernier, est composé de représentants de partis politiques, d'associations, de syndicats nationaux, d'organisations économiques et de personnalités. Il vise à "concrétiser des réformes profondes réelles traduisant la volonté populaire pour le changement", selon ses initiateurs. Le président du parti El Fadjr El Djadid et porte parole d'une délégation des initiateurs du collectif "Forces nationales de la réforme", Tahar Benbaibeche, a affirmé, dimanche, que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune était prêt à écouter toutes les propositions soumises et qu'il était favorable à de telles initiatives. "Le Président Tebboune a adressé ses remerciements à tous ceux qui ont participé à ce travail et il est prêt à écouter toutes les propositions soumises", a fait savoir M. Benbaibeche dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience accordée par le Président Tebboune aux représentants des partis politiques, des associations et des initiateurs de la démarche nationale lancée récemment sous l'appellation "Forces nationales de la réforme", ajoutant que "le président de la république était favorable à de telle initiatives". Faisant savoir que cette audience "couronnée de succès" intervient suite à la conférence tenue le 11 août, le même responsable a souligné qu'il a été soumis au Président Tebboune "une plateforme contenant 4 projets concernant le volet sanitaire, la situation socioéconomique et la Constitution". "Le débat avec le Président Tebboune était ouvert, franc et large ayant touché tous les dossiers", a-t-il assuré, ajoutant que "tous les initiateurs du Collectif ont eu l'opportunité de faire connaître leur point de vue et de soumettre des propositions jugées adéquates durant cette conjoncture exceptionnelle" tout en encouragent de telles initiatives. Pour rappel, des partis politiques, des associations, des syndicats nationaux, des organisations économiques et des personnalités avaient lancé, mardi dernier, cette initiative afin de concrétiser des réformes profondes réelles traduisant la volonté populaire pour le changement.