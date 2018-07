FORCE COMMUNE, UNE PREMIERE DANS LA WILAYA DE MOSTAGANEM : Opération coup de poing ‘’gendarmerie- police’’

La gendarmerie et la police nationale ont conjugué leurs forces pour faire une sortie à l’improviste sur le terrain plus exactement tout le long de la côte de la wilaya de Mostaganem pas dans un contexte répressif mais plutôt sécurisation, prévention, et dissuasion tout au long de la côte de Mostaganem, à vrai dire les estivants n’ont pas bien compris ce …qui se passe puisque c’est la première fois qu’ils voient une intervention binaire de 2 forces de sécurité agissant simultanément avec des groupes mixtes, car dans les usages ils avaient affaire à des interventions distinctes soit l’une soit l’autre ,mais ils ont vite compris qu’il s’agit bien d’une intervention pour rendre leurs vacances paisibles et dociles. Les éléments de ces 2 forces ont procédé à des contrôles cote à cote (binaires), la réussite fut fulgurante couronnée avec succès, nos échanges de dialogue avec les estivants venus de tout le territoire national ont tous souligné que s’ils viennent de si loin dans notre wilaya avec leurs familles c’est qu’ils se sentent en sécurité même au milieu d’une forêt comme celle de Benabdelmalek Ramdane y compris dans la lisière de nos plages qui s’étendent sur 120 kilomètres de côte, d’autres sorties du genre sont prévues tout au long

de l’été.