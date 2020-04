FONDS DE LA ZAKAT A SIDI BEL ABBES : 2280 milliards pour 3800 familles

Une source autorisée rapporte que pas moins de 3800 familles nécessiteuses des 52 communes de la wilaya de Sidi Bel Abbès viennent d'être déclarées éligibles pour bénéficier chacune de la prime de Dakar estimée à 6000,00 DA. A cet effet, la direction des affaires religieuses et des Wakfs a dégagé une enveloppe financière de 22.800.000,00 DA, soit 2,280 milliards de centimes pour aider la classe démunie de la société, indique la même source. Les responsables de la dite direction ont réussi cette bonne action, en collaboration efficiente avec les comités des différentes communes, les associations caritatives et autres mouvements et organisations ayant pris part à cet élan de solidarité accordé aux familles pauvres.