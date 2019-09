FONDS DE LA ZAKAT : 140 milliards de cts collectés en 2018

Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, M.Youcef Belmehdi a soutenu, jeudi à Blida, que la collecte du fonds de la zakat a atteint les 140 milliards de centimes, contre cinq milliards à ses débuts, grâce à l’adhésion de la société algérienne à ce projet. ‘’La société algérienne a adopté ce projet depuis sa fondation il y a 18 ans ‘’, a assuré M.Belmehdi dans une déclaration à la presse, en marge d’une rencontre sur le fonds de la zakat, citant pour preuve, la ‘’ hausse de la collecte de ce fonds de cinq milliards de centimes à ses débuts, à 140 milliards en 2018 ‘’.’’ L’adhésion des algériens au fonds de la zakat a permis un renforcement de la relation entre le donateur et le donataire, parallèlement à une hausse des capitaux ‘’, a-t-il ajouté, escomptant une ‘’ nouvelle augmentation de cette collecte durant cette campagne 2019/2020, à mettre au profit des pauvres ‘’.Le ministre des affaires religieuses et des wakfs a, par la même, souligné la contribution de ce fonds dans le développement socio-économique, car il constitue un ‘’ régime économique divin ayant profité depuis sa fondation à près de trois millions de personnes, entre orphelins, veuves, nécessiteux ‘’,a-t-il affirmé. Procédant au lancement officiel de la 18eme campagne nationale du fonds de la Zakat, M.Belmehdi a recommandé l’impératif de « contribution à cette collecte, en application des préceptes de notre religion islamique et de la Sunna de notre prophète Mohamed (qsssl) ‘’.’’Cette contribution sera d’un intérêt crucial pour les nécessiteux », a-t-il ajouté, informant que cette campagne nationale, la 18ème du genre, sera menée par nombre d’oulémas et chouyoukhs qui animeront, à l’occasion, des caravanes d’information, visant à sensibiliser les citoyens sur l’intérêt et le bien fondé du précepte de la Zakat, dans un ordre organisé.