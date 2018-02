FONCTION PUBLIQUE : 14 syndicats autonomes observent une grève

14 syndicats autonomes de divers secteurs de la fonction publique ont observé ce mercredi une grève d’un jour pour protester et pour défendre leur plateforme de revendication restée inchangée depuis presque deux ans. Les syndicats de secteurs stratégiques à l’instar de la santé et de l’éducation nationale ont participé à cette grève observée ce mercredi. D’autres secteurs tels que la poste et la formation professionnelle ainsi que celui de l’administration se sont également joints au mouvement. Les revendications concernant le pouvoir d’achat, la délicate question des retraites sont toujours à l’ordre du jour. Il n’y a pas que cela, les 14 syndicats autonomes protestent également contre « les atteintes aux libertés syndicales et la suppression le nouveau Code du travail », dont le projet n'a pas encore atterri à l'APN.