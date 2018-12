La direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative, ainsi que le ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ont déclaré dans un communiqué que mardi prochain sera journée chômée payée. A l’occasion du nouvel an, le ministère du travail et de l’emploi et de la sécurité sociale a affirmé que la journée du mardi sera une journée chômée payée et cela dans toutes les sociétés et les administrations publiques et privées, selon un communiqué publié ce jeudi.