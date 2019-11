FONCIER INDUSTRIEL : Une quarantaine d’hectares récupérés à Ouargla

Attribués dans le cadre de l’investissement industriel, 44,54 hectares de terrains ont été récupérés dans la wilaya de Ouargla au motif de non-exploitation par leurs promoteurs, a indiqué la direction locale de l’industrie et des mines (DIM). Ces assiettes représentent le foncier récupéré sur la période allant de juillet à septembre derniers et ayant concerné 14 des 54 projets proposés cette année à l’annulation pour non lancement sur le terrain, a précisé la même source. Selon l’APS, la DIM avait enregistré l’an dernier, dans le cadre de la même opération, l’annulation de 57 projets d’investissement à des promoteurs n’ayant pas honoré leurs engagements, bien qu’ayant bénéficié de titres d’attribution du foncier depuis plus d’une année. Ainsi, la superficie totale du foncier industriel récupéré pour non -exploitation s’élève à plus de 100 ha, en grande majorité dans les régions de Touggourt et Ouargla, a fait savoir la DIM.