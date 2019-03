FONCIER INDUSTRIEL : Le wali d’Oran met fin au bradage

A cet effet, la commission de wilaya chargée du suivi des investissements, fraîchement installée par le wali d'Oran vient d'établir plus de 250 mises en demeure contre de faux investisseurs, et qui feront bientôt l'objet d'une décision d'annulation , de récupération et de nouvelle affectation , conformément aux textes, qui les régissent. Et c'est en marge de l’ouverture de la 7ème édition du Salon International de l’Agroalimentaire (SIAG) au centre de conventions d’Oran, (CCO) que le wali d’Oran M.Cherifi Mouloud a tenu un point de presse pour dresser un tableau noir sur le foncier industriel qui accuse un grand retard dans la réalisation des différents projets structurants inscrits dans le programme de la wilaya d’Oran et qui n'ont pas été réalisés , selon ses déclarations , tout en affirmant que plusieurs investisseurs ont reçu des assiettes foncières, mais n’ont pas concrétisé leurs projets sur le terrain. En ce sens, il a confirmé que : ‘’Il y a 100 mises en demeure adressées en milieu urbain et plus de 150 au niveau des zones industrielles de la capitale de l’ouest’’. Notons que les inspections sur le terrain effectuées par la commission dans différentes zones d’activités de la wilaya ont permis d’établir ce nombre de mises en demeure. Ainsi, tous les terrains attribués dans ce cadre, et non exploités seront récupérés par décision du wali d'Oran. Notons à ce sujet que des terrains octroyés mais détournés de leur vocation initiale ont fait l'objet de spéculations de vente en 2ème et voire même de 3ème main, sans citer d'autres investisseurs qui n'ont pas pu décrocher de crédits bancaires pour la concrétisation de leur projet, sont rester en stand by, ce qui a d'ailleurs pousser les autorités locales à intervenir pour dresser des PV et annuler en même temps l’affectation. C’est en ce sens que le wali d’Oran vient d’apporter récemment un nouveau souffle pour booster l’investissement à Oran, en installant la commission de wilaya chargée du suivi et d’évaluation de la réalisation des investissements avec la charge d'établir le constat sur le terrain et effectuer les enquêtes nécessaires concernant l’entame réelle des travaux de réalisation de ces projets qui tardent à se concrétiser.