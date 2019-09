FONCIER INDUSTRIEL : Des hommes d’affaires veulent récupérer les assiettes inexploitées

En effet, des assiettes qui devraient permettre de monter des projets susceptibles de générer plus de 100 000 emplois. La problématique du foncier industriel revient avec acuité actuellement, dont des hommes d’affaires ont déposé 15 000 demandes au niveau de cinq (5) wilayas du pays afin de bénéficier des assiettes de foncier industriel, et réaliser des projets à même de créer plus de 100 000 emplois et réduire à la baisse le taux de chômage de manière significative. Faute d’exploitation par leurs bénéficiaires, la CAP a insisté sur la nécessité à ces assiettes soient attribuées désormais à d’autres hommes d’affaires. Dans une correspondance adressée au premier ministère, la Confédération s’est interrogé: “Comment est-ce que des groupes industriels bénéficient d’assiettes tandis que leurs propriétaires sont derrière des barreaux pour des affaires de corruption ?” Le vice-président de la CAP, Zekir Fezzaz a affirmé que le Comité d’Assistance à la Localisation et à la Promotion des Investissements et de la Régulation du Foncier (CALPIREF) est l’instance habilitée au niveau des wilayas de trancher les demandes d’octroi de foncier, expliquant que des demandes formulées par des hommes d’affaires demeurent lettre morte, et ce, depuis sept mois ce qui a retardé la réalisation de nombreux projets ô combien vitaux. Selon lui, le foncier est disponible dans toutes les wilayas, ajoutant que “la mafia des zones industrielles contrôlait tout jadis. Aujourd’hui, tout le monde a peur de signer des décisions d’octroi de foncier industriel”, jugeant qu’il était indispensable de libérer le foncier industriel.