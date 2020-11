FLN : Si Afif, l’arroseur arrosé

Le président de la commission des affaires juridiques et des libertés au sein de l’Assemblée populaire nationale n’est plus en odeur de sainteté avec la nouvelle direction du Front de libération nationale dont il fait office de vieux cacique, a rapporté hier le Soir d’Algérie. Selon la source, Abdelhamid Si-Afif devrait comparaître, le 22 du mois de novembre courant, devant la commission de discipline du vieux Front du pouvoir. Celui qui fut, plus de sept ans durant, chef de daïra, ajoute la source, puis occupé plusieurs fonctions supérieures au niveau de nombre de ministères et qui assure depuis fin septembre dernier, la présidence de la commission des affaires juridiques et des libertés au sein de la Chambre basse du Parlement, devra s’expliquer quant à sa supposée implication dans un mouvement de déstabilisation de la nouvelle direction du parti en attentant à son image et à l’image de son secrétaire général. Seulement, le député de Mostaganem aurait tenté de se défendre bien avant son audition, a-t-on affirmé, ceci via un post sur sa page Facebook dans lequel il nie toute implication dans une entreprise visant à attenter à la stabilité et à la notoriété du parti. Bien au contraire, il dit appeler à l’unité des rangs pour faire face aux complots qui visent le parti. Cette plaidoirie «virtuelle» et anticipée lui sera-t-elle utile ? La même source affirme qu’elle ne lui sera d’aucun secours tant, insiste-t-elle, son sort serait d’ores et déjà scellé. Comme c’est le cas, d’ailleurs, de trois mouhafadh du parti, ceux d’Ouargla, Souk-Ahras et d’Aïn-Mlila, déjà dégommés de leurs postes par Abouelfadhl Baâdji et qui devront se présenter devant la commission de discipline prochainement. Ils devront répondre des griefs retenus contre eux, à savoir celui de ne pas se référer aux décisions du parti et celui de faire partie d’une entreprise qui fomente des contestations internes en vue d’attenter à la stabilité du vieux parti.