C’est à partir de l’étranger, où il se trouve depuis des mois, que l’ancien secrétaire général du FLN, Amar Saâdani, piloterait l’opération de reprise du parti lors de la session extraordinaire du comité central, a rapporté le Soir d’Algérie de sources dites sûres, Saâdani vit, en effet, entre Barcelone et Londres et ce, depuis que la DGSN lui a retiré sa garde rapprochée et les cinq véhicules qu’il gardait en sa qualité d’ancien président de l’Assemblée.