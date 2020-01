FLN : Le parti salue l'appel de Tebboune au dialogue

Le parti du Front de libération nationale (FLN) a salué, dimanche, l'appel au dialogue national lancé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune en direction de toutes les franges de la société, et a valorisé les différentes mesures d'apaisement prises à l'effet de rétablir la confiance et la quiétude entre les Algériens. Le parti du FLN "salue l'appel du président de la République, Abdelmadjid Tebboune au lancement d'un dialogue national, sans exclusive, ni marginalisation, et avec la participation de toutes les franges de la société", a indiqué le parti dans un communiqué publié à l'issue de la réunion de son Bureau politique, sous la présidence du SG par intérim, Ali Seddiki. Après avoir félicité les membres du nouveau Gouvernement qui ont su gagner la confiance du Président de la République, en tête desquels, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, le Bureau politique du FLN a loué les différentes "mesures d'apaisement" prises, qui doivent se poursuivre pour garantir un climat propice où règne la stabilité et marqué par le rétablissement de la confiance et de la quiétude entre les Algériens". A cette occasion, le parti du FLN a rappelé les efforts consentis par l'Armée nationale populaire (ANP) et l'ensemble des corps de sécurité lors de l'accomplissement "avec compétence de leurs missions constitutionnelles".