FLN : Le CC se réunit demain pour élire un nouveau SG

Les organisateurs ont obtenu une autorisation de la wilaya d’Alger pour la tenue de la réunion du comité central au Centre international des conférences « Abdellatif Rahal » de 8h00 à 22h00. Le nombre des participants oscillera entre 400 et 500 participants. La session extraordinaire du comité central du parti du FLN avait décidé, lors de sa réunion la semaine dernière, de reporter l’élection du nouveau Secrétaire général du parti, en maintenant la session ouverte conformément aux statuts du parti qui prévoient une période allant de 15 à 30 jours pour la reprise des travaux de la session consacrée à l’élection d’un nouveau secrétaire général à la tête de cette formation politique. Mardi dernier, les travaux du comité central avaient enregistré de vives tensions et altercations entre les membres au sujet des anciennes figures rejetées par le peuple. Des voix se sont élevées pour réclamer l’accompagnement des revendications populaires par un renouvellement du parti à travers l’élection de personnalités « aptes à remettre le parti sur la bonne voie ». Au total douze (12) noms figurent sur la liste préliminaire des candidats au poste de SG, notamment Kharchi Ahmed, Djamel Benhamouda, Ali Seddiki, Mohamed Djellab, Said Bouhadja, Mustapha Mazouzi, Abdelhamid Si Afif, Said Bedaida, Mohamed Djemai, Aboul-Fadl Badji, Hocine Khaldoun et Fouad Sebouta.