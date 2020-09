FLN : Installation des membres du bureau politique

Les membres du bureau politique du parti du Front de libération nationale (FLN) issu de la dernière session du Comité central (CC) du parti, ont été installés mardi. La nouvelle composante du bureau politique comporte 18 membres: Hadj Mustapha Amad, Farida Ilimi, Sid Ahmed Temamri, Mahmoud Khoudri, Abdelkrim Korichi, Nacer Bettiche, Messaoud Chihoub, Rachid Assas, Ahmed Khennafou, Ferhat Arghib, Mohamed Nacer Ferrah, Djamal Madi, Mohamed Sebbahi, Naima Boucif, Mohamed Allioui, Said Bouhadja, Mohamed Si Fodil et Ahmed Bennai. Lors de la cérémonie d'installation, il a été procédé à la répartition des missions aux nouveaux membres en prévision des prochaines échéances dont le référendum populaire sur l'amendement de la Constitution prévu le 1er novembre. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le SG du FLN, Abou El Fadl Baadji a fait savoir que son parti "va revenir avec force notamment lors des prochaines échéances", fustigeant certains anciens dirigeants et élus du parti qui voulaient salir l'image du FLN. "Nous sommes déterminés à opérer le changement aux niveaux local et national", a-t-il déclaré. Après avoir rappelé que le parti était passé par une étape critique, le SG a annoncé la mise en place d'un plan de travail pour l'examen de la situation prévalant au niveau des kasmate et Mouhafadhate.