FLN : Bouchareb fait appel à Belkhadem, Saâdani et Belayat

Quelques jours seulement après son intronisation à la tête d’une instance provisoire de coordination dont la mission est de préparer le congrès extraordinaire pour élire de nouveaux dirigeants, Mouad Bouchareb lance les consultations avec les personnalités du parti « marginalisées ». Après avoir reçu le sénateur du tiers présidentiel, Salah Goudjil, pour aborder avec lui la réorganisation du FLN, le président de l’Assemblée nationale, qui semble le soutien des cercles de décision, compte, selon des sources proches du parti, inviter les anciens secrétaires généraux du FLN pour consultations et les faire s’impliquer dans cette entreprise de restructuration. Ainsi donc, on prête au député de Sétif l’intention de faire défiler au siège du parti à Hydra Abdelaziz Belkhadem, Amar Saâdani, Abderrahmane Belayat, Abdelkrim Abada, Abdelaziz Ziari, Mohamed Seghir Kara, Saïd Barkat, Rachid Herrouabia, Amar Tou, Mohamed Boukhalfa, Brahim Boulahia et bien d’autres personnalités et cadres écartés pour une raison ou une autre. Mouad Bouchareb veut, de son propre chef ou sur ordre d’en-haut, entreprendre la réunification du parti à quatre mois de la présidentielle d’avril 2019. Toutefois, cette volonté affichée a peu de chances d’aboutir en raison de profondes divergences entre ces personnalités, inconciliables et difficiles à réunir pour le même objectif.