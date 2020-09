FLN : Baadji soutient le projet de révision de la Constitution

Le Secrétaire général (SG) du parti du Front de libération nationale (FLN), Abou El Fadhl Baadji a exprimé dimanche à Alger le "soutien" de sa formation politique au projet de révision de la Constitution, appelant les élus du FLN à mener "une large campagne de mobilisation" pour inciter les citoyens à participer massivement au référendum du 1er novembre prochain. Supervisant au Centre international de conférences (CIC) Abdellatif Rahal, une réunion avec les présidents d'APC et d'APW, membres du FLN, M. Baadji fait savoir que son parti "soutient le projet de révision de la Constitution car il permet d'amorcer un saut qualitatif en faveur de la naissance de la Nouvelle République où règnent la justice, la loi, la répartition équitable des richesses du pays comme en rêvaient les initiateurs de la Déclaration du 1e Novembre". Le projet de révision de la loi fondamentale du pays institué par le Président Tebboune "renforce" les droits et libertés individuelles et collectives, et "consacre" le caractère républicain et l'indépendance de la justice, a-t-il estimé. Le SG du FLN a exhorté, par la même, les élus de sa formation politique à l'impératif de "mener une large compagne de mobilisation" sur l'ensemble du territoire national afin de "sensibiliser" les citoyens quant à l'importance de cette révision constitutionnelle, et les inciter à participer massivement au rendez-vous référendaire prévu novembre prochain. Au plan interne, M. Baadji a réitéré son engagement à poursuivre l'assainissement des rangs du FLN pour l'épurer des "intrus et corrompus" et "réhabiliter le parti", promettant qu'il procèdera "une fois le référendum tenu, à la reconstruction" de sa formation en organisant "un congrès inclusif et responsable lors duquel les militants décideront de l'avenir du parti en toute souveraineté".