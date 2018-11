FLAMBEE DU PRIX DE LA BANANE : Le ministre du Commerce promet une baisse

Le prix de la banane descendra prochainement à 250 dinars le kilogramme après l’exemption de l’importation de ce fruit des quotas et des licences d’importation, selon l’annonce faite hier, par le ministre du Commerce, Said Djellab. « Dans le processus de réhabilitation du commerce extérieur, on a supprimé les licences pour pratiquement tous les produits. Il ne restait plus que deux produits qui sont la banane et quelques types de viandes et désormais, ils ne sont plus soumis aux licences ni aux quotas. C’est donc un commerce libre moyennant la conformité à la réglementation internationale et le paiement des droits et taxes », a déclaré le ministre, rapporte TSA Arabi. Les deux derniers produits qui restaient sous licence sont désormais « libres à l’importation », a annoncé le ministre, expliquant que cette décision a été prise par le gouvernement « dans le cadre de la promotion de la concurrence, de la transparence et pour avoir un prix abordable au niveau des marchés ». « Avec cette libéralisation je ne crois pas que le prix (de la banane) aille au-delà des 250 dinars maximum », a ajouté Said Djellab. Dans un communiqué publié ce dimanche passé, le ministère du Commerce a notifié tous les opérateurs économiques que la banane et les « viandes et abats comestibles » ne sont plus soumis au système des quotas ni aux licences d’importation. Le prix de la banane a fortement flambé ces derniers jours pour atteindre 800 dinars le kilo.