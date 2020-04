FLAMBEE DES PRIX DE FRUITS ET LEGUMES A MASCARA : Les grossistes accusent les détaillants

Le poivre est cédé à 40 dinars le kilogramme, la laitue à 100 dinars, les carottes ont passé de 40 dinars, cinq jours auparavant, à 70 dinars, pois verts et haricots verts, à 140 dinars, tandis que les pommes de terre ont maintenu leur prix entre 50 et 60 dinars. Les prix des fruits ont également continué d'augmenter. Ainsi donc, les fraises coûtent 220 dinars, les ananas 240 dinars, alors que les dattes, qui sont très appréciées, la qualité moyenne revient à 250 dinars et la plus grande qualité à 900 dinars. Lors de notre tournée au marché de gros des fruits et légumes de Tighennif, nous avons enregistré une baisse importante des prix, que ceux du marché de détail ne vont pas avec, comme nous l'ont indiqué les commerçant dans notre entretien avec eux, certains fellahs ont préféré commercialiser leur produit directement pour échapper aux spéculateurs, nous ont ils expliqué. Ils ont assuré que les prix resteraient stables si les détaillants ne continuaient pas d'augmenter leurs marges bénéficiaires, en se fondant sur la fixation des prix selon le principe du marché libre. Les commerçants de gros ont exprimé leur courroux quant à ce qui se passe chez les détaillants, auxquels ils font endosser la responsabilité, dont les marges bénéficiaires atteignent jusqu'à cent pour cent dans certains produits. Ce qui se passe selon les commerçants du marché de gros, est évident et crée un grand écart entre ce qui est offert sur les marchés quotidiens et la réalité de ce qui se passe à l'intérieur du marché de gros. D'après les commerçants, pour les légumes les plus demandés, leur prix de gros varie entre 30 et 40 dinars, ainsi que la stabilité des prix dans le reste, tels que les tomates et les carottes qui sont vendues à 50 dinars, la laitue entre 15 et 30 dinars et le poivre à 40 dinars. Le ramadhan cette année est venu pendant la saison de production de fruits, nous le fait rappeler un commerçant de Bouguirat. Le marché de gros de Tighennif est actif avec plus de 200 marchands, et son approvisionnement est saisonnier, et il a la réputation d'offrir des marchandises et des bons prix, par rapport à d'autres marchés similaires dans d'autres wilayas, selon les commerçants également.