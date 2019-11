FINI LES SAISIES DU MATERIEL DES ENTREPRISES DEFAILLANTES PAR LES BANQUES : Plus de 46 entreprises financées par la CNAC à Oran

De sources proches de la direction régionale de la caisse nationale d’assurance-chômage (CNAC) d’Oran, l'on apprend de la nouvelle instruction émanant du ministère de tutelle et qui prend effet à partir du mois d’octobre dernier, relative aux bénéficiaires de crédits qui ont échoué dans leurs projets dans le cadre de ce dispositif de la CNAC. Tous les bénéficiaires de ce dispositif seront désormais dispensés de poursuites et de saisie de matériel après avoir eu des difficultés de remboursements des échéances imposées par les banques suite aux prêts accordés. Cette nouvelle instruction concerne aussi, les souscripteurs et porteurs de projets ayant fourni des efforts dans leurs entreprises et qui en même temps ont pu garder tout leurs matériels intacts. Les services de la CNAC, adresseront dans ce sens des correspondances aux banques afin que les poursuites soient interrompues. L’instruction ministérielle a aussi pour but d’encourager les jeunes entrepreneurs en leur donnant une seconde chance pour faire aboutir leurs projets. Dans ce cadre, l’entrée en vigueur de cette instruction aura à toucher 9 entrepreneurs qui ont eu des difficultés à faire aboutir leurs projets respectifs. Pour cette année 2019, le nombre de dossiers de projets retenus par la CNAC, est de 135 dossiers sur 208 déposés selon une responsable du service concerné. 46 entreprises ont été financées pour la réalisation de leurs projets. Depuis l’année 2004, la CNAC a approuvé 12.799 dossiers. Selon le directeur régional, tout l’intérêt de la CNAC est d’enlever tout obstacle pour les jeunes entrepreneurs en vue de la réalisation de leurs projets, notamment ceux qui rentrent dans le cadre de la préparation des jeux méditerranéens de 2021.