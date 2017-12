FINANCEMENT NON CONVENTIONNEL : Le tirage de billets de banque a commencé

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouia, a indiqué jeudi à Alger que l'opération de tirage des billets de banque dans le cadre du mécanisme de financement non conventionnel prévu par la loi amendée sur la monnaie et le crédit, a débuté récemment. S'exprimant en marge de l'inauguration de la 26ème édition de la Foire de la production algérienne au Palais des expositions (Pins maritimes), M. Raouia a précisé à l'APS que l'opération de tirage des billets de banque a débuté récemment, affirmant que le déficit du trésor public pour l'année 2017, s'élevant à 570 milliards DA a été pris en charge grâce au mécanisme de financement non conventionnel. S'agissant des textes d'application relatifs au mécanisme de financement non conventionnel prévu par la loi amendée sur la monnaie et le crédit, M. Raouia a annoncé qu'ils seront promulgués début 2018. M. Raouia avait déclaré récemment, lors de la présentation du texte du projet de loi de Finances 2018 (PLF) devant le Conseil de la nation, que la hausse des prix des produits de consommation n'était aucunement liée à l'opération de tirage des billets de banque dans le cadre du financement non conventionnel, qui n'a pas encore commencé. Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, avait affirmé à maintes reprises que les fonds devant être empruntés par le trésor public auprès de la Banque d'Algérie dans le cadre du mécanisme de financement non conventionnel, n'entraineront pas une inflation et seront exclusivement destinés au financement de l'investissement public.