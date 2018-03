FINANCEMENT DU TERRORISME : Une prochaine rencontre à Alger

L'Algérie abritera les 9 et 10 avril prochains une réunion africaine de haut niveau sur les sources de financement du terrorisme, a annoncé, samedi à Alger, le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel. La tenue à Alger de cette réunion est "une décision qui a été prise en septembre 2014 par le sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du Conseil de paix et de sécurité de l'UA, et qui a été entérinée par un sommet" de l'Union africaine, a fait savoir M. Messahel lors d'un point de presse à l'issue d'un entretien avec le président de la Commission de l'Union africaine (UA). En ce sens, M.Moussa Faki Mahamat, en visite officielle de trois jours en Algérie. Cette conférence est très importante dans le contexte actuel pour que nous ayons des positions africaines, essayer d'échanger nos vues autour des législations de nos pays, et d'identifier le rôle de nos institutions qui luttent contre le blanchiment d'argent et le trafic de tout genre", a indiqué à ce sujet le ministre.