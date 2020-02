FINANCEMENT DE L’HABITAT : Vers la création d’une banque spécialisée

Le projet de plan d’action du gouvernement pour la mise en œuvre du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, prévoit la création durant l’année en cours d’une banque spécialisée dédiée au financement de l’Habitat et d’un fonds d’investissement des PME et des startup, en plus du déploiement de certaines banques nationales à l’étranger, à travers l’ouverture d’agences. Ainsi, le gouvernement promet dans son projet de plan d’action, approuvé lors du dernier Conseil des ministres et qui sera présenté mardi à l’Assemblée populaire nationale (APN), une « réforme bancaire importante », à travers notamment une large diffusion auprès de la clientèle des banques des instruments de paiement électronique, en vue de réduire les transactions en espèces. « Les institutions bancaires et d’assurances seront encouragées à diversifier l’offre de financement par la dynamisation du marché du crédit, la généralisation des produits financiers et le développement du marché obligataire. Elles seront incitées à déployer les moyens nécessaires pour une large inclusion financière afin d’encourager l’épargne et d’assécher les liquidités prospérant hors circuit bancaire et les canaliser vers les activités formelles », est-il indiqué dans ce document. Ainsi, les institutions bancaires et d’assurances seront soutenues pour encourager l’innovation financière, la distribution de produits financiers novateurs, y compris la mise sur le marché de titres dans le cadre du financement alternatif comme les « soukouk » en plus de développement des réseaux du paiement électronique. Les banques seront appelées aussi à améliorer, sous l’autorité et le contrôle de la Banque d’Algérie, le suivi et le recouvrement de leurs créances.