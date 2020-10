FINANCE ISLAMIQUE : Forte adhésion des citoyens à Mostaganem

Depuis la fin du mois d’août , le hall de l'agence de la banque nationale d’Algérie, sise à la ''Pépinière'', en face de la salle de cinéma '' l'ex-Cinémonde'', ne désemplit plus, par la forte présence de citoyens désirant en savoir plus sur cette nouvelle pratique bancaire lancée dernièrement sur le marché financier dans le cadre de la mise en œuvre des orientations des hautes autorités du pays afin d'asseoir une démarche active au service du développement économique. La finance islamique reste ce mode financier dont le système de fonctionnement repose sur les principes de la charia et qui semble attirer de plus en plus les clients auprès de l'agence de la BNA de Mostaganem .La justice, l'équité et la transparence paraissent être les principales valeurs retenues par ce système de finance et poussent les citoyens à adhérer largement à cette nouvelle pratique financière. Selon un cadre de la banque rencontré sur les lieux, la finance islamique diffère des autres modes bancaires par sa vision particulière du capital et du travail, les pratiques économiques et financières durant l'existence du prophète Mohamed (QSSSL) lui servaient en particulier de socle, elles se caractérisaient également par la prohibition de l'intérêt et toute autre forme financière ayant recours à la spéculation. Elle est conforme au droit musulman selon ses déclarations. Dans le cadre de cette nouvelle activité, une large gamme de produits d’épargne et de financement, conformes aux préceptes de la charia islamique, certifiés par le comité charia de la banque et par l'autorité nationale ''charaique'' de la fatwa pour l’industrie de la finance islamique, ont été mis sur le marché financier auprès de cette agence bancaire qui est l'unique à Mostaganem à commercialiser ces derniers. Au nombre de six pour l’offre de lancement, ces produits semblent parfaitement répondre à une forte demande de la population et à ses diverses attentes Ces derniers mis en service depuis la fin du mois d’août, sont le compte épargne islamique "jeunes", le compte d'investissement islamique non restreint, mourabaha immobilier, mourabaha automobile, ijara et épargne islamique. Ainsi, la banque nationale d’Algérie confirme son engagement à satisfaire un besoin fortement exprimé par les citoyens, sachant que ses équipes travaillent d’ores et déjà sur l’enrichissement de cette offre, qui va aboutir, très prochainement, au lancement d'autres produits de la finance islamique adaptés aux besoins des différents demandeurs . Notons à ce sujet que la commercialisation des formules et solutions de finance Islamique visent à se généraliser sur l’ensemble du territoire national d'ici à la fin de l’année en cours et ce, selon la demande et suivant une stratégie de déploiement adaptée dont l’objectif est de consolider cette activité auprès de cette banque, afin de répondre au mieux aux aspirations des clients et des citoyens qui semblent si satisfaits de cette nouvelle voie bancaire.