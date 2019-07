FINALE DE LA CAN 2019 : 9 avions militaires pour transporter les supporters algériens

Le ministère de la défense nationale annonce à travers un communiqué avoir mobilisé neuf avions militaires pour transporter les supporters algériens afin de soutenir les coéquipiers de Mahrez vendredi prochain en finale de la Coupe d’Afrique des Nations. « En additif à notre communiqué du samedi 13 juillet 2019, relatif à la mise en place de six (06) avions de transport militaire au profit de six cent (600) supporters de l’équipe nationale de football à l’occasion de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, trois (03) avions de transport militaire supplémentaires seront mis en place, soit neuf (09) avions au total, au profit de deux cent soixante-dix (270) supporteurs algériens, dont le nombre total des supporters est de huit cent soixante-dix (870), pour soutenir et encourager les joueurs de l’équipe nationale et les motiver pour remporter ce trophée continental important », indique le communiqué du Ministère de la Défense nationale. Comme en 2009 lors de la fameuse épopée d’Oum Dourman, l’Armée nationale populaire mobilise ses moyens pour permettre à des centaines de supporters de s’envoler vers le Caire afin de soutenir les Verts qualifiés brillamment en finale.