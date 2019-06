FIN DE L’AFFAIRISME AVEC LE FONCIER A MOSTAGANEM : Le wali annule 22 actes de concession au bassin laitier d’El Bordjia

Le wali de Mostaganem, M.Rabehi Mohamed Abdenour, a pris des décisions fermes en vue d’assainir le milieu des investissements au sein des zones industrielles de la wilaya, et plus particulièrement au sein du bassin laitier, où plusieurs investisseurs n’ont point lancés leurs projets ambitionnés. A cet effet, il vient d’annuler 22 actes de concessions à des bénéficiaires qui n’ont pas respecté les clauses des cahiers de charges et d’ordonner la récupération de 630 hectares de terre agricole au sein du bassin laitier d’El Bordjia, situé à la commune d’El Haciane. Notons à ce sujet, que tous les bénéficiaires frappés par ces mesures, ont été destinataires de plusieurs mises en demeure et arrêtés d’annulation des actes de concessions. Le wali a souligné au sujet de ces mesures qu’il vient de prendre, font suite au non respect des cahiers de charges établis, et surtout au retard si exagéré du lancement des projets agricoles sollicités par les investisseurs dans le domaine de l’élevage de vaches laitières et la production laitière et celle de la viande rouge. Notons à ce titre, que certains ne se sont point gênés de se rendre sur les lieux et délimiter l’assiette foncière dont ils ont bénéficié, selon un membre de l’APC d’El Haciane. Le chef de l’exécutif a ajouté également en ce sens, que cette opération vise aussi l’assainissement du foncier industriel de la wilaya, et la récupération des assiettes foncières qui ne sont point exploitées et demeurent sans la moindre utilisation à des fins industrielles ou autres. ‘’ Ces lots industriels ou agricoles qui ont été restitués seront redistribués de nouveau aux investisseurs sérieux désirant les exploiter ‘’, a également ajouté le wali. Cette opération va se poursuivre et continuer de traquer les mauvais investisseurs qui ne se lancent pas dans les projets promis dans les délais requis. Une commission est toujours à pied d’œuvre et n’hésitera point à récupérer les lots abandonnés et sans exploitation. A titre de rappel, le bassin laitier d’El Bordjia a connu le dépôt de près de 60 projets d’investissement, mais après presque deux années, seuls 28 projets ont vu le jour et 9 autres seront lancés prochainement. Les nouvelles mesures décidées par le wali sont venues à temps pour remettre les pendules à l’heure et surtout sonner la fin de l’affairisme du foncier à Mostaganem.