FIN DE CONFINEMENT AU NIVEAU DES HOTELS PRIVES DE MOSTAGANEM : 17 bus pour assurer le départ des confinés vers 44 wilayas

En effet, ces voyageurs , en provenance de Lyon , Marseille et London ont été placés le 20 et 21 mars, en confinement sanitaire au niveau de trois hôtels privés , sis aux Sablettes à Mostaganem pour une durée de 14 jours dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du Covid 19 car ils ne sont pas tous habitants de Mostaganem, ils sont originaires de 44 wilayas ,a-t-on appris. Tout au long de cette période de confinement, ces rapatriés ont bénéficié d’une prise en charge sanitaire. Un dispositif a été mis en place au niveau des complexes pour le bon déroulement de l'opération de départ des personnes confinées où 17 bus ont été réservés par la wilaya pour les transférer jusqu’à leurs wilayas de résidence . Les sortants du confinement ont assuré qu’ils ont eu le droit a une excellente prise en charge , ils ont tenu à remercier tout le personnel du complexe , ainsi que l’équipe médicale , et les services de sécurité . Certains parmi les sortants du confinement diront « regretter que le confinement ait pris fin et qu’ils n’oublieront jamais les 14 jours qu’ils ont passé au niveau de l’hôtel AZ .