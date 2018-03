FILIERE LIEGE EN ALGERIE : Un plan pour le relèvement des exportations

Les exportations de l'Algérie en liège et dérivés sont estimées à 4.551.603 dollars en 2017, un chiffre jugé "très faible" au vu des énormes potentialités disponibles dans ce domaine, selon le Président directeur général du Groupe GGR (groupe génie rural) à Blida, Mahfoud Boucekka, qui a fait part d'un programme mis en place par le ministère de l'Agriculture pour le relèvement de ce seuil et, partant, soutenir la relance de l’économie nationale."En dépit de son classement à la 3eme place mondiale en matière de production de liège, l’Algérie n’en exporte que 4 millions de dollars" en 2017, a-t-il indiqué, jugeant "très faible" ce chiffre, comparativement aux "énormes capacités détenues par notre pays dans ce domaine", avant de révéler un plan d’action mis en place par le ministère de tutelle, par le biais du Groupe GGR, en vue de relancer cette filière et sa participation au soutien de la hausse des exportations hors hydrocarbures. En 2017, l’Algérie a exporté 4.551.603 dollars de liège, dont 230.508 dollars enregistrés à l’actif du Groupe GGR et le reste assuré par des opérateurs privés, a indiqué la source, précisant qu’une grande partie des exportations dans ce domaine est représentée par des bouchons et isolants en liège.