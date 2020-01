FILIERE AVICOLE : 80% des professionnels exercent de façon informelle

Le président de l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) El Hadj Tahar Boulenouar, a mis l’accent dimanche à Alger sur la nécessaire organisation de la filière avicole à travers la lutte contre le marché parallèle et le développement de la branche « reproducteurs ponte » en vue d’assurer un approvisionnement régulier du marché national et éviter la fluctuation des prix, rapporte l’Agence officielle. S’exprimant lors d’une conférence de presse dédiée à l’aviculture, M. Boulenouar a fait savoir que cette filière pâtissait de nombreux problèmes, liés essentiellement au manque d’organisation et de structuration, ainsi que de l’existence du marché parallèle, précisant que 80% des professionnels du domaine « exercent de façon informelle ». Le président de l’ANCA a appelé à cet égard à la nécessaire organisation de cette filière en y écartant les éleveurs non-déclarés et en recensant les véritables opérateurs, relevant que l’ANCA avait mis en place une commission chargée de collecter les renseignements sur la filière et de formuler des propositions aux autorités concernées. M. Boulenouar a souligné également l’impératif d’aborder et de traiter les problèmes de la filière « reproducteurs ponte » (destinés à la production d’œufs ou de viandes blanches) en vue d’assurer un approvisionnement régulier du marché national et d’éviter la fluctuation des prix, précisant que « les éleveurs vendent actuellement toute leur production, sans prendre en considération les mécanismes auxquels est soumis le marché et les périodes de production ».