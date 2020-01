FIEVRE APHTEUSE ET LA RAGE : Près de 37 000 bovins vaccinés à Oum El Bouaghi

A vocation agropastorale, la wilaya d’Oum El Bouaghi compte plus de 25 000 agriculteurs versés dans la céréaliculture et l’élevage, particulièrement, qui comptabilise près de 50 000 bovins et 600 000 ovins. Cette situation fait que toute pathologie touchant le cheptel est d’un impact plus que négatif sur le monde de l’agriculture, d’où la nécessité d’une prise en charge efficace de ce dernier en matière de vaccination. Dans ce sillage, les services de l’agriculture suivent de très près la campagne de vaccination anti-fièvre aphteuse et anti-rabique. Cette opération, au demeurant capital pour l’économie de la région, débutée le 15 décembre 2019 après la réception de près de 40 000 doses de vaccin, soit 20 000 pour la fièvre aphteuse et 19 000 autres pour la rage, bat son plein à travers la wilaya d’Oum El Bouaghi. Pas moins de 106 vétérinaires privés ont été mobilisés pour l’opération parmi lesquels 86 ont déjà reçu le vaccin. De ce fait, pas moins de 20 260 bovins ont fait l’objet de vaccinations anti-aphteuse et 16 693 autres bovins ont fait l’objet de vaccinations anti-rabique. L’opération de vaccination s’effectue en deux étapes. Une préliminaire et le rappel. Enfin, les risques véhiculés par ces deux pathologies constituent un véritable danger planant sur le cheptel, d’où la responsabilité engagée de l’éleveur quant à procéder à la vaccination de son cheptel pour prévenir toute éventualité.