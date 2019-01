FIEVRE APHTEUSE : Déjà, 1200 têtes de bétail décimées par la maladie

Le directeur des services vétérinaires (DSV) au ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, M.El Hachemi Karim Kaddour a fait état, le dimanche 30 décembre 2018, de la perte de 1.000 à 1.200 têtes de bétail en raison de la peste des petits ruminants à travers 12 wilayas. Ces pertes ont été enregistrées au niveau de plusieurs wilayas, dont Biskra, Djelfa, Oum el Bouaghi, Tébessa, Médéa, Saïda, Tiaret, Laghouat, Naama et Tlemcen, a précisé M. El Hachemi lors d'une réunion avec les services vétérinaires relevant des directions des services agricoles des différentes wilayas. Ace propos, il a indiqué qu'une enveloppe de 400 millions de dinars a été débloquée pour l'acquisition, début 2019, d'un vaccin contre cette épidémie. Concernant la fièvre aphteuse qui touche les bovins, le même responsable a évoqué "un doute ou une suspicion" d'existence de cette épidémie dans trois wilayas, en l'occurrence Blida, Djelfa et Tébessa, soulignant que des échantillons prélevés sur les bêtes mortes ont été envoyés à des laboratoires internationaux pour confirmer la nature du virus et acquérir le vaccin adéquat. Les éleveurs dont les bovins ont été abattues au niveau des abattoirs publics pour raison de santé ont été remboursés pour un montant global de 85 millions de dinars.