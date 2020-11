FIEVRE APHTEUSE : Campagne de vaccination de 115.000 bovins à Souk Ahras

Une campagne de vaccination de 115.000 bovins contre la fièvre aphteuse a été lancée la mi-octobre passée dans la wilaya de Souk Ahras, a fait savoir lundi, l’inspecteur vétérinaire de wilaya, Ahmed Mekitaa. La seconde du genre après celle lancée au printemps, cette campagne mobilise plus de 40 vétérinaires privés en plus de vétérinaires publics et 52.000 doses de vaccins et cible les bovins de plus de deux mois, a précisé à l’APS le même responsable qui a indiqué qu’elle se poursuivra jusqu’au 31 décembre. Parallèlement, une campagne de vaccination des ovins contre la peste des petits ruminants (entre 4 et 8 mois) est menée pour toucher 55.000 têtes du cheptel de la wilaya qui se compose de 300.000 ovins et caprins, selon la même source. Ces actions s’inscrivent dans le cadre de la stratégie du ministère de l’Agriculture visant la protection du cheptel contre les diverses infections, est-il indiqué. Les vétérinaires ont été également chargés de vacciner contre la rage les chiens et chats des éleveurs de la wilaya, est-il encore noté.