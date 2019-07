FFS : La date du 6ème congrès fixée à fin septembre

Le conseil national du FFS qui a achevé ses travaux ce vendredi 12 juillet a définitivement tranché sur la date du sixième congrès qui aura lieu les 27, 28 et 29 septembre, pour marquer le 56ème anniversaire du parti créé le 29 septembre 1963 par Hocine Ait Ahmed pour s’opposer à l’autocratie d’Ahmed Benbella. Outre cette date désormais tranchée et en attendant le choix du lieu, la réunion du conseil ordinaire du FFS s’est longuement penché sur la situation politique du pays qui traverse actuellement une situation inédite sur fond d’impasse politique et institutionnelle, alors que le Mouvement populaire a marqué ce vendredi son 21ème acte de mobilisation « Le Conseil National considère que la présente session se déroule dans un contexte politique national en cours de bouleversement, un environnement régional préoccupant sur le plan sécuritaire avec des ingérences étrangères à peine déguisées pour s’opposer à tout changement dans notre pays qui menacerait leurs intérêts économiques et stratégiques. », lit-on dans le communiqué, estimant que le Mouvement populaire « mène le même combat et qui aboutira inévitablement à la fin du régime de dictature et le changement du système ».