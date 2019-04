FFS : Hakim Belahcel revient sur sa démission

Rebondissement dans la crise qui frappe le plus vieux parti de l’opposition. A la majorité des membres de l’Instance présidentielle du FFS (Ali Laskri, Mohand-Amokrane Chérifi et Brahim Méziani ) la démission de Hakim Belahcel de son poste de Premier secrétaire national du parti, a été, en effet, refusée, ce lundi 15 avril. Le concerné, après ce retournement de situation, a affirmé dans un communiqué, ce lundi, avoir annulé sa démission eu égard, a-t-il expliqué, aux réactions et les appels qu’il a reçus après l’annonce de son départ et au rejet de sa démission par « la majorité des membres de l’instance présidentielle ». « Après la publication de ma lettre adressée hier aux militants et à l’opinion publique, j’ai reçu énormément d’appels et de messages et suscité beaucoup de réactions. J’étais profondément touché et ému par l’impact positif que mon cri de détresse avait imprimé chez beaucoup de militants et énormément de cadres du parti et étais sensibilisé de l’énorme élan de sympathie et de solidarité qu’elle a provoqué », a-t-il justifié