FEUX DE FORETS : Plus de 4.000 ha ravagés par les flammes

Au total, 4.260 ha de forêts ont été ravagés par les flammes à travers le pays, depuis le début de la saison chaude à ce jour, a annoncé jeudi à Oum El Bouaghi, le directeur général des forêts (DGF), Ali Mahmoudi. Dans une déclaration à la presse, en marge de la mise en service, depuis le mont Sidi R’ghis, de la colonne mobile de lutte contre les incendies, dépendant de la Conservation des forêts et la protection civile, le même responsable a précisé que les 578 incendies déclarés à travers le pays, depuis le début de l’été à ce jour, ont détruit 4.260 ha de forêts. Rappelons que la wilaya de Tissemsilt vient en tête en matière d’incendies de forêt durant l’exercice 2019 avec la destruction de 1.126 ha, le même responsable a estimé que l’année en cours est jugée "normale" du point de vue du nombre d’incendies et ce, comparativement aux années précédentes. S’agissant de la colonne mobile anti-incendie relevant de la DGF et qui vient d’être installée à Oum El Bouaghi, il a été précisé que ce dispositif, 10ème du genre à l’échelle nationale, intervient jusqu’aux wilayas de Mila et Tébessa. La colonne mobile d’Oum El Bouaghi dispose d’importants moyens matériels et humains, à savoir 8 camions-citernes, 4 pompes mobiles et 16 agents d’intervention de lutte anti-incendie, selon les explications fournies sur place. Le DGF a poursuivi sa visite à Oum El Bouaghi par l’inspection du point de vente du charbon de bois dans la localité d'El Madfoune et le dortoir des agents activant dans la colonne mobile venant des wilayas de Tébessa et Mila.