FEUX DE FORETS A BOUIRA : La faune et la flore menacées

La faune et la flore sont les principales victimes des feux de forêts qui se sont multipliés ces derniers jours dans la wilaya de Bouira, notamment dans sa partie nord-est, où plusieurs hectares de forêts et des dizaines d’espèces animales ont été décimées par les flammes à Tikjda et à Tala Rana. Durant les dernières 24 heures, plusieurs dizaines d’hectares de forêts, de broussailles et de chênes sont parties en fumée notamment à Tala Rana, sur les hauteurs de la commune de Saharidj (Est de Bouira), ainsi qu’à Tikjda, où plusieurs singes magot et autres espèces animales ont péri calcinés sous les flammes, a-t-on constaté. "Les feux se sont déclarés depuis deux jours dans la station climatique de Tikjda et les opérations d’intervention des services des forêts sont toujours en cours", a expliqué à l’APS Messaoud Chaoui, responsable à la Conservation des forêts de la wilaya de Bouira. La situation s’est amplifiée depuis quelques jours en raison de la hausse des températures et des vents qui sévissent dans cette région montagneuse, ce qui soulève chaque jour les inquiétudes des habitants des villages environnants. Les incendies, qui se sont déclarés ces deux derniers jours dans ces régions montagneuses de la wilaya de Bouira, ont causé des dégâts jugés importants, dont le nombre a augmenté par rapport aux années précédentes, selon la Protection civile. Depuis juin dernier, plus de 400 feux de forêts ont été enregistrés jusqu’au 20 juillet en cours, selon un bilan communiqué mercredi par la direction de la Protection civile de Bouira.