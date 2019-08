FEUX DE FORETS : 323 hectares de patrimoine forestier ravagés en 24 heures

L’Algérie a perdu 323 hectares de son patrimoine forestier en seulement 24 heures à cause des nombreux brasiers recensés un peu partout dans le pays. Les unités de la Protection civile des différentes wilayas tournent à plein régime. Rien que pour jeudi 1 août, ils ont eu à éteindre 74 feux dont 25 feux de forêts, 16 feux de forêts denses, 31 de broussailles et 16 de récoltes, selon un bilan cité par Ennahar. C’est la wilaya de Mila qui été la plus touchée avec des pertes s’élevant à 165 hectares de patrimoine forestier et 35 de broussailles ravagés. Malgré l’intervention massive des soldats du feu partout dans le pays, pas moins de sept brasiers n’ont toujours pas été circonscrits. Ils sont situés dans les wilayas de Tissemsilt, Bejaia, Constantine, Bordj Bou Arréridj, Khenchela et Ain Defla, conclut le communiqué.