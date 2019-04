FEUILLETON "RAIS CORSO" : Les sociétés productrices attaquent en justice Echorouk Tv

Le feuilleton "Rais Corso" sera diffusé durant le mois du Ramadhan prochain ont annoncé les ex partenaires de la chaîne privée algérienne, Echorouk TV et ce contrairement aux affirmations de la direction générale de la même chaîne selon lesquelles le tournage de celui-ci aurait pris fin officiellement depuis avril 2018 et qu'elle est seule habilitée à diffuser ledit feuilleton. C'est dans un communiqué reçu à notre rédaction et signé par les sociétés productrices et détentrices des droits de diffusion qui l'annonce. Mieux encore, les associés dans la production "Rais Corso", fruit d'un partenariat entre des producteurs égyptiens, turcs et tunisiens, annoncent le dépôt de plainte au tribunal d'Istanbul contre le directeur général d'Echorouk TV, Ali Fodhil, pour mensonge et désinformation et avoir causé la faillite des entreprises chargées de cette production. Dans le même communiqué, les mêmes sociétés rappellent que les dettes des partenaires de la chaîne TV Echorouk, engagées pour le tournage de cette production, n'ont pas été encore honorées y compris même les frais d'hébergement de tous les participants à ce grand projet dans un hôtel à Istanbul pendant une période de 15 jours suite à l'arrêt soudain du tournage décidé par la même chaîne de télévision. La société productrice de ce feuilleton a également décidé de porter plainte contre Echorouk Tv à Dubaï. La même source assure les téléspectateurs algériens que le feuilleton "Rais Corso" sera diffusé durant le mois de Ramadhan prochain par la chaîne de télévision qui fera la meilleure offre aux sociétés productrices et détentrices de droits de diffusion. Et selon nos informations, c'est la chaine EnnaharTV qui a négocié et acheté le feuilleton "Rais Corso" après la récupération des droits par le producteur turco-tunisien Anès.